Kylian Mbappe’de corona virüs şüphesi!

Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe'ye corona virüsü şüphesiyle bir dizi test yapıldı. İki gündür hastalığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Fransız yıldız boğaz yanması ve halsizlikten şikayetçi.

Dünyayı etkisine alan virüs nedeniyle bazı ligler ertelenirken, bazı liglerde ise maçlara seyirci alınmıyor. Kulüpler de oyuncularına bir dizi önlem aldı. Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre, hasta olan Kylian Mbappe'ye testlerden geçti.

Sonuçlar ise bugün açıklanacak. Ancak Fransa'da yayın yapan diğer spor siteleri RMC Sport ile Telefoot sonuçların negatif olduğu yönünde okurlarına haber geçerken, kesin sonucun PSG Kulübü tarafından açıklanması bekleniyor.

Mbappe'nin bu akşam oynanacak Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında oynaması beklenmiyor.

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