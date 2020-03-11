İngiliz futbolu tedirgin! Arsenal’de Corona paniği…

Arsenal kulübü, Manchester City ile karşı karşıya gelecekleri Premier Lig maçının ertelendiğini açıkladı. Sebep olarak ise Arsenal – Olympiakos maçının olduğu gün Yunan ekibinin Başkanı Evangelos Marinakis ile el sıkışan futbolcular ve teknik ekiplerinden 4 kişi olduğu belirtildi.

Resmi internet sitesinden açıklama yapan Arsenal kulübü, karşılaşmanın ertelenmesi kararının İngiliz hükümeti tarafından alınacak önlemler çerçevesinde yapılması gerekenler olarak belirterek, Marinakis ile el sıkışan ve birlikte yakın oturan ‘birkaç’ futbolcu olduğunu, önlemlere bu kişilerin de dahil edildiği belirtildi.

Marinakis ile son temas ettikleri günün üzerinden 13 gün geçmesine rağmen Marinakis ile temas eden birkaç futbolcu ve kulüp personelinin 14 gün boyunca evlerinde kalarak durumlarının izleneceği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada maç için Manchester’dan gelen futbolseverlerin yaşadıkları zorluklar konusunda üzgün olduklarını, maçın ertelendiği tarihte aynı biletlerin geçerli olacağı ifade edildi.

İki takımın 11 Mart 2020 TSİ 22:30’da karşı karşıya gelmesi planlanan Premier Lig maçının tarihinin daha sonra açıklanması bekleniyor.

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