Henry Onyekuru’ya özel eğitim!

Galatasaray’ın ikinci yarıdaki çıkışında büyük pay sahibi olan Henry Onyekuru, Beşiktaş derbisine bileniyor. Verim alınamayan Babel'in yerine yeniden kiralanan Nijeryalı futbolcu ile kanatlara hareketlilik gelmişti. Ancak yıldız ismin pozisyon hovardalığı teknik heyeti harekete geçirdi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Mesut Yıldırım’ın haberine göre; İkinci Galatasaray döneminde ligde oynadığı 6 lig maçında 8 net gol pozisyonuna girip bunların 7'sini değerlendiremeyen Onyekuru'ya özel idmanlar hazırlandı.

7 FIRSAT KAÇIRDI

Analiz ekibi, Onyekuru'nun Kasımpaşa (2), Malatya (2), Fenerbahçe (2), Gençlerbirliği ve Sivasspor (1) maçlarında kaçırdığı pozisyonlara benzer şut imkânlarını idman sahasında oluşturdu.

Yıldız oyuncu, Falcao ve Andone ile birlikte bu pozisyonlarda bitiricilik idmanları yapıyor. Teknik heyet, Nijeryalının derbide savunma arkasına yapacağı koşulara güveniyor. Onyekuru, ikiye bir, üçe bir pozisyonları da çalışıyor.

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