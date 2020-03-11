Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda? Derbi için geri sayım…

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Zorlu derbinin saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı ilgiyle araştırılıyor.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş derbisi 15 Mart Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Bein Sports 1 ekranlarında yayınlanacak olan karşılaşma Türk Telekom Arena’da oynanacak.

GALATASARAY’DA ŞOK SAKATLIK

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemedi. Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük’ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.