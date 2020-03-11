Galatasaray-Beşiktaş derbisi seyircisiz mi? Bakan Mehmet Kasapoğlu açıkladı…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, ‘corona virüsü’ tehdidi nedeniyle yapılan toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Birçok organizasyonun ertelendiğini dile getiren Kasapoğlu, “Mart ve Nisan aylarındaki 80’den fazla müsabakayı ertelemiş durumdayız. Bunların listesini paylaşacağız” dedi.

Öte yandan hafta sonu oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanacağı iddialarına yanıt veren Kasapoğlu, şöyle konuştu: “Liglerin ertelenmesi, maçların seyircisiz oynanmasıyla ilgili şeyler geliyor. Bununla ilgili bir şey gündemimizde değil. Seyirci kısıtlamasını da düşünmüyoruz. Şu an itibariyle tüm bilgilerimizi anbean güncellemeye devam edeceğiz.”

“MART VE NİSAN AYLARINDAKİ ÇALIŞMALARI ERTELEDİK”

Dünyayı tehdit eden koronavirüsün (COVID-19) Türkiye'de de görülmesi üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, alınan ve alınacak önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı ilgilendiren konularla alakalı bilgi vermek istediğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sportif anlamda kapsamlı çalışma alanı var. 700 bin öğrenci yurtlarımızda kalıyor. Bu arkadaşların korunması, önleyici tedbirler kapsamında. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Odaların temiz tutulması ve temizlik noktasında arkadaşlarımızın bilgilendirilmesi söz konusu. Bunun yanında gençlik programları kapsamında yürütülen çalışmalar var. Mart ve nisan aylarındaki çalışmaları erteledik. Uluslararası çalışmaları da ertelemiş durumdayız. Gençlik merkezleri ve gençlik kampları yoğun şekilde dezenfekte ediliyor. Merkezlerimizi kullanan gençlerimiz, vatandaşlarımız ve kamplarımızdaki misafirlerimiz açısından bütün faaliyetler devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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“TARİHLER ÖNE ALINABİLİR”

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı çok sayıda havuz, stat, salon bulunduğunu ve bunların temizliğiyle ilgili çalışmalar yapıldığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Bilgilendirme sürecinin uygulamayla yürütülmesi devam ediyor. Özellikle uluslararası organizasyonlar var. 60'tan fazla federasyonumuzun uluslararası müsabakaları var. Bu müsabakalarla ilgili, federasyonlarımızla beraber çalışmalarımız var. Kota müsabakalarına yönelik olmayan, gerek yurt içi gerekse yurt dışında mart ve nisan aylarında yapılması planlanan 80'den fazla müsabakayı erteledik. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın ilan ettiği ülkelere sporcu gönderme konusunu da hassasiyetle takip ediyoruz. Bu konudaki güncellemelerimiz devam edecek. Olumlu gelişmelerde tarihler öne alınabilir, olumsuz gelişmelerde tarihler geri alınabilir” açıklamasında bulundu.