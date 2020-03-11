Futbolcu Timo Hübers corona virüsüne yakalandı!

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96’da 23 yaşındaki futbolcu Timo Hübers’te corona virüsüne rastlandı. Bir arkadaşının virüse yakalanmasının ardından kulübüne bilgi veren ve teste girmek isteyen savunma oyuncusu karantinaya alındı.

Bu gelişmenin ardından Hannover kulübündeki tüm sporcular ve çalışan personel corona virüsü için teste girecek. Resmi siteden yapılan açıklamada Hübers’in 2 hafta karantinada kalacağı ancak diğer takım arkadaşlarının hafta sonu oynanacak Dynamo Dresden maçı için antrenmanlara devam ettiği belirtildi.

Hannover 96’nın sporif direktörü Gerhard Zuber, “Timo kesinlikle örnek olacak bir şekilde davrandı. Hiçbir belirti göstermemesine rağmen arkadaşında çıkan virüs nedeniyle doktora göründü. Kendisi şu anda evinde karantinaya alındı” dedi.

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