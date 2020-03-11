Fenerbahçe’nin A planı netleşti! Lucescu ve Oğuz…

Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de A planı çizildi. Sarı-lacivertli yönetim, yaptığı toplantıda Mircea Lucescu ismi üzerinde durdu. Süper Lig'i iyi tanıması, genç yerli ve uluslararası yabancı futbolculardan oluşan geniş bir portföyünün bulunması, aynı zamanda federasyonla olan iyi ilişkileri, Luce'yi adaylar arasında bir adım öne çıkardı. Fenerbahçe kurmayları, Rumen çalıştırıcının ekibini ise camianın içinden gelen bir isimle, Oğuz Çetin'le güçlendirmeyi planlıyor.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Yönetim, ‘emanetçi hoca' fikrine karşı çıkıyor ve yeni isimle en az 1.5 yıllık kontrat yapmak istiyor. Luce'nin dışında B ve C planı da var. Fenerbahçe ile iki şampiyonluk yaşayan Christoph Daum, B planı olarak düşünülüyor. 66 yaşındaki teknik adam, düşük maliyetiyle destek buluyor. Üçüncü alternatif ise Erol Bulut. Alanyaspor'la kontratı süren Bulut için sezon sonunun beklenmesi, bu hamlenin gerçekleşme ihtimalini azaltıyor. Yine de genç nesil hocalar arasındaki yükselişi Erol Bulut'u önemli bir aday haline getiriyor.

HAYALİ 3. ŞAMPİYONLUK

Mircea Lucescu, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'yi de şampiyonluğa taşıyıp bunu başaran Türkiye'deki ilk yabancı teknik adam olma hayalini kuruyor. Luce, sarı-lacivertlilerde görev almayı çok istediğini yakın çevresiyle de paylaştı. Fenerbahçe, Genç Milli Takımlar Koordinatörü Oğuz Çetin ile de kısa süre içinde görüşülecek.