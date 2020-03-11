SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Fatih Terim ve Ryank Donk’tan güldüren ‘corona virüsü’ önlemi!

Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarına devam ederken antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim ve Ryan Donk arasındaki 'corona virüsü' önlemi görenleri güldürdü

13:07 -
Haberler Futbol
Fatih Terim ve Ryank Donk’tan güldüren ‘corona virüsü’ önlemi!

Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Galatasaray çalışmalarına devam ederken son antrenmanda sarı kırmızılı ekipte keyifler yerindeydi.

Teknik direktör Fatih Terim çalışma öncesi futbolcularla birer birer tokalaşırken, Hollandalı yıldız Ryan Donk ile arasında yaşananlar görenleri güldürdü.

Yıldız futbolcu antrenman sahasına girdiği sırada Terim’e önce elini uzattı. Ancak Terim’in dirseğini uzattığını gören Donk, hocasına aynı şekilde karşılık verince ikilinin gülüşmeleri kameralara yansıdı.

İşte o anlar;

corona virüsü fatih terim galatasaray Ryan Donk
Son güncelleme: 13:14 11.03.2020