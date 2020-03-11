Corona virüs paniği sporu da vurdu! Şimdi ne olacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs, spora büyük darbe vurdu. Yılda yaklaşık 1 milyar doların döndüğü spor ekonomisi, salgından olumsuz etkilendi.

Her branşta erteleme, iptal ve seyircisiz maçlar söz konusu. Altüst olan takvim tüm programları etkileyecek. Spor dünyası alarmda.

Öncelikli konu ise Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın kaderinin ne olacağı…

İtalya, adeta kepenk kapattı. 3 Nisan'a kadar tüm spor müsabakaları askıya alındı. Futbol ile ilgili nihai kararı İtalya Futbol Federasyonu verecek ama tüm maçların seyircisiz oynanması bekleniyor.

CALCIONEWS24 Yayın Yönetmeni Michele Ruotolo “Bu koşullarda İtalya-Türkiye maçı (12 Haziran / Roma) mümkün değil oynanamaz. Maçın yerini değiştirmeyi düşünmeye başlayabiliriz. Takvim sıkışacağı için turnuvanın iptali de gündeme gelir” açıklamasını yaptı.

5 Mayıs’ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin seyircisiz oynanması gündemde.

Çok sayıda ülkede en üst liglerdeki pek çok maç seyircisiz oynanıyor.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi ile IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) yetkilileri, 200'den fazla ülkeden gelecek binlerce sporcu, antrenör, hakem ve yöneticilerin yanı sıra bilet alan milyonlarca seyircinin sağlığını düşünüyor.

Oyunların ABD'deki yayın haklarını elinde bulunduran NBC, Tokyo 2020 için 1.25 milyar dolarlık reklam anlaşması yaptığını ve bunun bir rekor olduğunu duyurdu. NBC yetkilileri söz konusu anlaşma nedeniyle erteleme veya iptale karşı çıkıyor.

Basketbolda A Milli Takımımız'ın da katılacağı olimpiyat elemeleri henüz sonuçlanmadı. 23-28 Haziran'da Victoria (Kanada), Split (Hırvatistan), Litvanya (Kaunas) ve Belgrad'daki (Sırbistan) erkek basketbolunun olimpiyat elemeleri tehlikede.

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MİLLİ MAÇLARIMIZ DA SEYİRCİSİZ

İtalya’da tüm spor faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından, A Milli Futbol Takımımız'ın hazırlık maçlarının da seyircisiz oynanmasına karar verildi. Ay-Yıldızlı ekip, EURO 2020 hazırlıkları kapsamında 27 Mart'ta Slovenya, 30 Mart'ta da Avusturya ile deplasmanda karşılaşacak. Her iki maça da seyirci alınmayacak.

TOKYO’DA 64 VAKA

24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında olimpiyatlara ev sahipliği yapacak Japonya'da korona virüsü vakalarının sayısı bin 218'e yükseldi. Vakaların 696'sı daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından oluşuyor. Ülkenin farklı eyaletlerinden düne kadar 508 vaka bildirildi. Tedavisi süren 56 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Oyunların ev sahibi Tokyo'da ise 64 vaka saptandı.