Beşiktaş’tan Akatlar Spor Salonu’nda koronavirüs temizliği

Siyah beyazlı kulüp, bu akşam Akatlar Spor Salonu’nda oynanacak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçı olan Beşiktaş Sompo Sigorta – Türk Telekom karşılaşması öncesi, tüm salonu dezenfekte etti. Basketbol şubesinin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, görevliler tarafından tüm turnikelerin, kapıların ve salonun tamamının dezenfekte edildiği görülüyor. Aynı işlemin Beşiktaş’ın kendi salonlarında oynayacağı diğer branşlardaki müsabakalar öncesi de yapılacağı öğrenildi.

Akatlar bu akşam oynayacağımız maç için dezenfekte ediliyor. #HaydiAkatlara pic.twitter.com/riqQuWcKfZ — Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) March 11, 2020