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Sözcü

Arda Turan’dan halı saha açıklaması

Ara transfer döneminde Başakşehir ile sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın geçtiğimiz günlerde halı sahada görüntüleri çıkmıştı. Arda Turan çıkan görüntüler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

08:16 -
Haberler Futbol
Arda Turan’dan halı saha açıklaması

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan ve Terim’in kadroda görmek istediği Arda Turan sürpriz bir şekilde Başakşehir ile yollarını ayırmıştı. Herkes sarı kırmızılı ekip sözleşme imzalamasını beklerken Arda transferin sona ermesiyle kulüpsüz kaldı.

Geçtiğimiz günlerde halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken görüntülenen tecrübeli futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Arda Turan bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte Arda Turan’ın o paylaşımı:

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Son güncelleme: 08:21 11.03.2020