Arda Turan’dan halı saha açıklaması

Transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan ve Terim’in kadroda görmek istediği Arda Turan sürpriz bir şekilde Başakşehir ile yollarını ayırmıştı. Herkes sarı kırmızılı ekip sözleşme imzalamasını beklerken Arda transferin sona ermesiyle kulüpsüz kaldı.

Geçtiğimiz günlerde halı sahada arkadaşlarıyla maç yaparken görüntülenen tecrübeli futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Arda Turan bu konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

İşte Arda Turan’ın o paylaşımı:

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