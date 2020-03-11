Anadolu Efes’ten corona virüs önlemleri

Anadolu Efes Spor Kulübü, taraftarları, medya mensuplarını, çalışanlarını ve görevlilerini yeni koronavirüs (Kovid – 19) v.b salgın hastalıklardan korumak amacıyla aldığı önlemleri ve EuroLeague kararı uyarınca THY EuroLeague maçlarında uygulanacak ek medya tedbirlerini kamuoyunun bilgilerine sundu.

İşte Anadolu Efes’in aldığı tedbirler:

“Sinan Erdem Spor Salonu’nda viral enfeksiyon ve virüslere karşı iç ve dış mekanlar detaylı bir şekilde dezenfekte edilmiştir.

Salonumuzun giriş ve çıkış kapıları ile iç ve dış mekanlarında viral enfeksiyon ve virüslere karşı gerekli noktalara, yeterli sayıda dezenfektan aparatları yerleştirilmiştir.

Güvenlik, biletleme ve yer gösterici görevlilerimiz eldiven kullanmaktadır.

Soğuk algınlığı, grip v.b. rahatsızlık yaşayan görevlilerimiz ise Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki maçlarımızda görev almamaktadır.

Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı’nın enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik uyarı posterleri de salonumuzda asılmıştır.

EuroLeague tarafından alınan karar uyarınca Turkish Airlines EuroLeague maçlarında şu tedbirler de uygulanacaktır:

Karşılaşma sonrasında akredite medya mensupları, takımların soyunma odasına alınmayacaktır.

Karşılaşma sonrasında flaş röportaj alanında herhangi bir röportaj yapılmayacaktır.

Karşılaşma sonrasında gerçekleştirilen basın toplantılarında antrenörler ve oyuncuların oturduğu masa ile medya mensuplarının oturduğu masalar arasında en az 1.5 metrelik mesafe bulundurulacaktır.”