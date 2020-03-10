UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları başlıyor. Şampiyonlar Ligi’nde kritik süreç bu akşam yapılacak iki maçla başlayacak. Son 16’dan galip ayrılan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak ve şampiyonluk yolunda bir adım daha atmış olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

10 MART

Leipzig – Tottenham Saat: 23:00 Yayın: BeIN Sports 1

Valencia – Atalanta Saat: 23.00 Yayın: BeIN Sports 2

11 MART

Liverpool – Atletico Madrid Saat: 23.00 Yayın: BeIN Connect

PSG – B. Dortmund Saat: 23.00 Yayın: BeIN Connect