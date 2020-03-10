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UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda ve saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda ve saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Devler Ligi'nin son 16 turu rövanş maçları bu akşam yapılacak RB Leipzig-Tottenham ve Valencia-Atalanta karşılaşmalarıyla başlayacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanaldan yayınlanacak?

10 Mart 2020 00:12

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmaları başlıyor. Şampiyonlar Ligi’nde kritik süreç bu akşam yapılacak iki maçla başlayacak. Son 16’dan galip ayrılan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak ve şampiyonluk yolunda bir adım daha atmış olacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları hangi kanalda yayınlanacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

10 MART

Leipzig – Tottenham Saat: 23:00 Yayın: BeIN Sports 1

Valencia – Atalanta Saat: 23.00 Yayın: BeIN Sports 2

11 MART

Liverpool – Atletico Madrid Saat: 23.00 Yayın: BeIN Connect

PSG – B. Dortmund Saat: 23.00 Yayın: BeIN Connect

Son güncelleme 00:13 | 10 Mart 2020
futbol maç hangi kanalda maç saati son 16 UEFA Şampiyonlar Ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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