SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Akşener'den Erdoğan'a: Yazıklar olsun
Taraftarlardan Hikmet Karaman’a sürpriz
Yeni Malatyaspor

Taraftarlardan Hikmet Karaman’a sürpriz

Yeni Malatyaspor'da 60 yaşına basan Teknik Direktör Hikmet Karaman’a sarı-kırmızılı taraftarlardan sürpriz bir doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

10 Mart 2020 10:42

Kulüp tesislerindeki doğum günü kutlamasında Hikmet Karaman için pasta kesildi.

Taraftarın sürprizi karşısında duygulandığı gözlenen deneyimli çalıştırıcı, başarı duası ettikten sonra pastanın mumlarını üfledi. Malatyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ender Kaya, Karaman’ın doğum gününü kutlayarak, “Hikmet hocamız Türk futbolunun kilometre taşlarından birisidir. İnşallah önceki başarılarına bir yenisi de burada ekleyecektir. Geçen hafta Konya karşısında 45 dakika 10 kişi oynayıp puan almak hakikaten takdire şayan bir olay. İnşallah Trabzonspor maçında da en iyi sonucu alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Son güncelleme 10:42 | 10 Mart 2020
hikmet karaman kutlama yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:00
0
-
0
Trabzonspor
Ankaragücü
13/03/2020 - 20:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR