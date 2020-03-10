Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nun rövanş maçları başladı… Oynanan iki karşılaşma sonunda ilk çeyrek finalistler belli olacak.

Corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta Valencia ile Atalanta karşılaşıyor. İlk mücadeleyi konuk takım İtalya’da 4-1 kazanarak büyük avantaj elde etti. Alman ekibi Leipzig ise sahasında İngiliz ekibi ve birçok sakat oyuncusu bulunan Tottenham’ı konuk ediyor. İlk maçı Leipzig 1-0 kazandı.

VALENCIA 1-1 ATALANTA

21′ Gameiro / 3′ Ilicic (P)

LEIPZIG 2-0 TOTTENHAM

10′ ve 22′ Sabitzer

KADROLAR

Valencia: Cillessen, Diakhaby, Coquelin, Gaya, Wass, Kondogbia, Soler, Perejo, Ferran, Rodrigo, Gameiro

Atalanta: Sportiello, Caldara, Djimsiti, Palomino, De Roon, Freuler, Hateboer, Gosens, Pasalic, Ilicic, Gomez

——

Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Mukiele, Angelino, Klostermann, Laimer, Nkunku, Sabitzer, Werner, Shick

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga, Sessegnon, Winks, Lo Celso, Lamela, Lucas, Dele Alli