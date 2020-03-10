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Sözcü

Şampiyonlar Ligi’nde ilk çeyrek finalistler belli oluyor

Corona virüsü nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak edilen Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Seyircisiz maçta Valencia ile Atalanta, Almanya'da ise Leipzig ile Tottenham tur için karşı karşıya geliyor. Maçlar saat 23.00'te başladı.

22:26 -
Haberler Futbol

Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nun rövanş maçları başladı… Oynanan iki karşılaşma sonunda ilk çeyrek finalistler belli olacak.

Corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak maçta Valencia ile Atalanta karşılaşıyor. İlk mücadeleyi konuk takım İtalya’da 4-1 kazanarak büyük avantaj elde etti. Alman ekibi Leipzig ise sahasında İngiliz ekibi ve birçok sakat oyuncusu bulunan Tottenham’ı konuk ediyor. İlk maçı Leipzig 1-0 kazandı.

VALENCIA 1-1 ATALANTA

21′ Gameiro / 3′ Ilicic (P)

LEIPZIG 2-0 TOTTENHAM

10′ ve 22′ Sabitzer

KADROLAR

Valencia: Cillessen, Diakhaby, Coquelin, Gaya, Wass, Kondogbia, Soler, Perejo, Ferran, Rodrigo, Gameiro

Atalanta: Sportiello, Caldara, Djimsiti, Palomino, De Roon, Freuler, Hateboer, Gosens, Pasalic, Ilicic, Gomez

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Leipzig: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Mukiele, Angelino, Klostermann, Laimer, Nkunku, Sabitzer, Werner, Shick

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Dier, Tanganga, Sessegnon, Winks, Lo Celso, Lamela, Lucas, Dele Alli

atalanta leipzig şampiyonlar ligi Tottenham valencia
Son güncelleme: 23:22 10.03.2020