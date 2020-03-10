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Radamel Falcao’ya milli görev!
Süper Lig

Radamel Falcao’ya milli görev!

Kolombiya Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik geniş listede Radamel Falcao'ya da yer verdi.

10 Mart 2020 09:34

Galatasaray’da son haftalarda başarılı bir performans sergileyen ve süre aldığı son 7 maçta filelere 8 gol bırakan Radamel Falcao milli takıma çağrıldı

Kolombiya’nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik geniş listede Radamel Falcao’ya da yer verdi.

Bu listeden 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.

Falcao’nun yanı sıra tartışılan isim James Rodríguez ile Atlético Nacional’den Daniel Munoz da sürprizler olarak gösterildi.

Kolombiya Milli Takımı, 27 Mart’ta Venezuela, 31 Mart’ta ise Şili ile oynayacak

Son güncelleme 09:34 | 10 Mart 2020
galatasaray kolombiya radamel falcao
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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