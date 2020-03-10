Radamel Falcao’ya milli görev!

Galatasaray’da son haftalarda başarılı bir performans sergileyen ve süre aldığı son 7 maçta filelere 8 gol bırakan Radamel Falcao milli takıma çağrıldı

Kolombiya’nın teknik direktörü Carlos Queiroz, 34 kişilik geniş listede Radamel Falcao’ya da yer verdi.

Bu listeden 23 isim Venezuela ve Şili ile oynanacak Dünya Kupası elemeleri maçlarının kadrosunda yer alacak.

Falcao’nun yanı sıra tartışılan isim James Rodríguez ile Atlético Nacional’den Daniel Munoz da sürprizler olarak gösterildi.

Kolombiya Milli Takımı, 27 Mart’ta Venezuela, 31 Mart’ta ise Şili ile oynayacak