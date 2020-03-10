Pep Guardiola seyircisiz oynamak istemiyor

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle birçok ülkede maçlar seyircisiz oynanırken, bazı ligler belli bir süre için maçları erteledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin teknik direktörü Pep Guardiola, yarın (Çarşamba) Arsenal ile oynayacakları lig maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, seyircisiz futbolun bir hiç olduğunu belirtti.

“Onlar yoksa oynanamayı tercih ederim” diyen Guardiola, UEFA’dan henüz kendilerine bir yazı gelmediğini, Premier Lig yönetiminin de şu anda herhangi bir çalışma içerisinde olmadığını belirterek, “Virüs tehlikesi daha da uzarsa futbolun bir anlamı yok. Sağlık hayattaki en önemli şeydir” ifadelerini kullandı.