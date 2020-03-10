Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis ‘corona virüsü’ kaptığını açıkladı!

Tüm dünyayı esareti altına alan ‘corona virüsü’, ‘Komşu’ ülkemiz Yunanistan’da da ortaya çıktı. Yunanistan ekiplerinden Olympiakos’un başkanı ve İngiliz kulübü Nottingham Forest’ın da sahibi olan Evangelos Marinakis, ‘corona virüsü’ne yakalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Instagram hesabından açıklama yapan 52 yaşındaki Marinakis, “Son günlerde ortalıkta dolaşan virüs bana da musallat oldu ve bu konuda halkı bilgilendirmek zorunda kaldım. Gerekli tüm önlemleri aldım” dedi.

Durumunun kötü olmadığını söyleyen Marinakis, “Kendimi iyi hissediyorum ve doktorların talimatlarına uyuyorum. Tüm vatandaşlara da aynısını yapmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Hızlı şekilde iyileşmeyi diliyorum” şeklinde konuştu.