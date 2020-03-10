SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: Erdoğan akaryakıt indirimini açıkladı
Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis ‘corona virüsü’ kaptığını açıkladı!
Diğer Ligler

Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis ‘corona virüsü’ kaptığını açıkladı!

Yunanistan takımlarından Olympiakos'un başkanı ve İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın da sahibi olan Evangelos Marinakis, 'corona virüsü'nü kaptığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 10 Mart 2020 14:17

Tüm dünyayı esareti altına alan ‘corona virüsü’, ‘Komşu’ ülkemiz Yunanistan’da da ortaya çıktı. Yunanistan ekiplerinden Olympiakos’un başkanı ve İngiliz kulübü Nottingham Forest’ın da sahibi olan Evangelos Marinakis, ‘corona virüsü’ne yakalandığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Instagram hesabından açıklama yapan 52 yaşındaki Marinakis, “Son günlerde ortalıkta dolaşan virüs bana da musallat oldu ve bu konuda halkı bilgilendirmek zorunda kaldım. Gerekli tüm önlemleri aldım” dedi.

Durumunun kötü olmadığını söyleyen Marinakis, “Kendimi iyi hissediyorum ve doktorların talimatlarına uyuyorum. Tüm vatandaşlara da aynısını yapmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Hızlı şekilde iyileşmeyi diliyorum” şeklinde konuştu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Evangelos Marinakis (@evangelos.marinakis)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 14:23 | 10 Mart 2020
Evangelos Marinakis Nottingham Forest olympiakos
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Yeni Malatyaspor
Yarın - 20:00
0
-
0
Trabzonspor
Ankaragücü
13/03/2020 - 20:00
-
Caykur Rizespor
TÜMÜNÜ GÖR