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Ljajic’ten koronavirüs patlaması!
Süper Lig

Ljajic’ten koronavirüs patlaması!

Beşiktaş’ta Ljajic, yönetici Kocadağ ve hocası Yalçın’a tepkisinin nedenini anlattı: “Koronavirüs kapmışım. Gece hayatım varmış. Bunlar yalan. Patlama yaşadım. Taraftarımızdan özür dilerim.”

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 10 Mart 2020 09:06

BEŞİKTAŞ'TA Adem Ljajic tartışması mutlu sonla noktalandı. Ankaragücü maçında attığı golü kutlamayan, önce kulaklarını tıkayıp ‘Sizi duymuyorum' ardından da eliyle ‘Çok konuşmayın' işaretleri yapan Ljajic, yöneticilere işin arka planını anlattı. Yönetici Emre Kocadağ ve teknik patron Sergen Yalçın ile görüşen Ljajic, “Beşiktaş taraftarını seviyorum, onlara bir yanlışım olmuşsa özür dilerim.

Amacım taraftarımızı kırmak değildi. Hakkımda yazılanlara karşı doluydum ve bunun patlamasını yaşadım” dedi.

‘YANINDAYIZ' MESAJI

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı haberleri nedeniyle birikim yaşadığını belirten Ljajic, “Koronavirüs kapmışım, ailemle karantinadaymışım. Bunlar tamamen yalan. Gece hayatım olduğu söyleniyor. İdmandan eve, evden idmana gidiyorum. Son zamanlarda performansım istediğim gibi değil. Çalışarak daha iyi olacağım” diye konuştu. Kocadağ “Senin yanındayız” karşılığını verdi. Yalçın da hafta boyunca oyuncusuyla daha yakından ilgileneceğini yöneticilere iletti.

Son güncelleme 09:38 | 10 Mart 2020
beşiktaş Koronavirüs ljajic
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