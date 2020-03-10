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Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarına ‘corona virüsü’ darbesi! Seyircisiz oynanacak…

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü futbola da darbe vurmaya devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak bazı maçların yanı sıra Fransa Ligue 1 ve Ligue 2 maçları da 15 Nisan'a kadar seyircisiz oynanacak. İtalya da geçtiğimiz gün tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasına karar vermişti.

17:56 -
Haberler Fransa Ligue 1
Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarına ‘corona virüsü’ darbesi! Seyircisiz oynanacak…

Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan’a kadar Ligue 1 ve Ligue 2’deki tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Öte yandan LASK ile Manchester United arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, yeni tip ‘corona virüs’ (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

LASK Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe günü TSİ 20.55’te, Avusturya’nın Linz kentindeki Linzer Stadı’nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınmayacak. Aynı gün yapılacak Inter-Getafe ve Olympiakos-Wolverhampton maçlarının da artan sağlık endişeleri sebebiyle boş tribünlere karşı oynanması kararlaştırılmıştı.

BUNDESLİGA DA ETKİLENDİ

Almanya Bundesliga’da yarın TSİ 20.30’da oynanacak olan Borussia Mönchengladbach – Köln karşılaşması, corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Borussia Mönchengladbach Kulübü, yarın oynanacak Köln maçıyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Almanya’da görülen corona virüsü salgını nedeniyle, müsabakanın seyircisiz olarak oynanacağı duyuruldu.

Almanya Bundesliga’nın 21’inci haftasında oynanması planlanan ancak fırtına nedeniyle yarına ertelenen Mönchengladbach – Köln maçı, corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak ilk Bundesliga karşılaşması olacak.

DEV DERBİDE DE SEYİRCİ YOK

Öte yandan Almanya Bundesliga’nın 26’ncı haftasında bu hafta sonu oynanacak olan Borussia Dortmund – Schalke 04 karşılaşmasının da seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı. Dortmund’dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla dev derbinin seyircisiz olarak oynanacağı kaydedildi.

İTALYA’DA TÜM ETKİNLİKLER DURDURULDU

İtalya Milli Olimpiyat Komitesi, İtalya'da hükümete çağrıda bulunarak, en erken 3 Nisan'a kadar Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerinin askıya alınması yönünde karar verilmesini talep etmişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Corona virüsü ile mücadele noktasında alınan önlemler dahilinde futbol müsabakaları da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerinin en erken 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Conte aynı zamanda okul ve üniversitelerin 3 Nisan'a kadar kapatıldığını ve halka açık tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Koronavirüsün etkilediği ülkelerde futbol organizasyonlarıyla ilgili bugün alınan kararlar şu şekilde:

  • İspanya La Liga’da maçlar 2 hafta boyunca seyircisiz oynanacak.
  • Fransa Ligue 1 ve Ligue 2’de maçlar 15 Nisan’a kadar seyircisiz oynanacak.
  • Portekiz’in en önemli iki ligi Liga NOS ve LigaPro’da maçların ikinci bir emre kadar seyircisiz olarak oynanacağı duyuruldu.
  • Japonya J Ligi’nde ilk olarak 18 Mart olarak açıklanan iptal kararı, 3 Nisan’a kadar uzatıldı. Japonya J Ligi’nde maçlar 3 Nisan’a kadar askıya alındı.
  • Polonya Ekstraklasa’da maçlar ikinci bir emre kadar seyircisiz oynanacak.
  • LASK Linz ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı seyircisiz oynanacak.
  • Slovakya ile İrlanda Cumhuriyeti arasında 26 Mart’ta oynanacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Play-Off yarı finali müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.
  • UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci ayağında 18 Mart’ta oynanacak olan Barcelona – Napoli müsabakası seyircisiz olarak oynanacak.
  • İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan, liglerin 3 Nisan’a kadar askıya alınmasının ardından 15 Mart’a kadar idman yapmayacağını duyurdu.
corona virüsü ligue 1 Ligue 2
Son güncelleme: 18:27 10.03.2020