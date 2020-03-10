Ligue 1 ve Ligue 2 maçlarına ‘corona virüsü’ darbesi! Seyircisiz oynanacak…

Fransa Futbol Federasyonu, 15 Nisan’a kadar Ligue 1 ve Ligue 2’deki tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı. Öte yandan LASK ile Manchester United arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, yeni tip ‘corona virüs’ (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak.

LASK Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Perşembe günü TSİ 20.55’te, Avusturya’nın Linz kentindeki Linzer Stadı’nda oynanacak karşılaşmaya seyirci alınmayacak. Aynı gün yapılacak Inter-Getafe ve Olympiakos-Wolverhampton maçlarının da artan sağlık endişeleri sebebiyle boş tribünlere karşı oynanması kararlaştırılmıştı.

BUNDESLİGA DA ETKİLENDİ

Almanya Bundesliga’da yarın TSİ 20.30’da oynanacak olan Borussia Mönchengladbach – Köln karşılaşması, corona virüsü salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak.

Borussia Mönchengladbach Kulübü, yarın oynanacak Köln maçıyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Almanya’da görülen corona virüsü salgını nedeniyle, müsabakanın seyircisiz olarak oynanacağı duyuruldu.

Almanya Bundesliga’nın 21’inci haftasında oynanması planlanan ancak fırtına nedeniyle yarına ertelenen Mönchengladbach – Köln maçı, corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak ilk Bundesliga karşılaşması olacak.

Das für morgen (18:30 Uhr) angesetzte Nachholspiel im BORUSSIA-PARK gegen den @fckoeln findet ohne Zuschauer statt. Borussia setzt damit eine Verfügung der Stadt Mönchengladbach im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem #CoronaVirus um. #BMGKOE pic.twitter.com/0e7291IDgz — Borussia (@borussia) March 10, 2020

DEV DERBİDE DE SEYİRCİ YOK

Öte yandan Almanya Bundesliga’nın 26’ncı haftasında bu hafta sonu oynanacak olan Borussia Dortmund – Schalke 04 karşılaşmasının da seyircisiz olarak oynanacağı açıklandı. Dortmund’dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla dev derbinin seyircisiz olarak oynanacağı kaydedildi.

İTALYA’DA TÜM ETKİNLİKLER DURDURULDU

İtalya Milli Olimpiyat Komitesi, İtalya'da hükümete çağrıda bulunarak, en erken 3 Nisan'a kadar Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerinin askıya alınması yönünde karar verilmesini talep etmişti. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte Corona virüsü ile mücadele noktasında alınan önlemler dahilinde futbol müsabakaları da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerinin en erken 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Conte aynı zamanda okul ve üniversitelerin 3 Nisan'a kadar kapatıldığını ve halka açık tüm etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Koronavirüsün etkilediği ülkelerde futbol organizasyonlarıyla ilgili bugün alınan kararlar şu şekilde: