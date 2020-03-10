Leipzig Tottenham canlı izle! Leipzig Tottenham Şampiyonlar Ligi hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler bugün oynanacak iki maçtan biri olan Leipzig Tottenham mücadelesi ardından belli oluyor.

İngiltere’de oynanan karşılaşmada Leipzig’e karşı 1-0 yenilen Mourinho yönetimindeki Tottenham bu kez deplasmanda kazanarak adını çeyrek finale yazdıran taraf olmak istiyor. Leipzig ise saha ve skor avantajını kullanarak İstanbul’da gerçekleşecek Şampiyonlar Ligi finaline bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

LEİPZİG TOTTENHAM CANLI İZLE

LEİPZİG TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak Leipzig Tottenham maçını İspanyol hakem Carlos Grande yönetecek. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçı beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

LEİPZİG TOTTENHAM MUHTEMEL İLK 11

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Ampadu, Halstenberg, Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Schick, Werner

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Sanchez, Dier, Aurier, Vertonghen, Ndombele, Lo Celso, Lamela, Alli, Moura