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Karaköprü’de tekvando kursu açılıyor
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Karaköprü’de tekvando kursu açılıyor

Karaköprü Belediyesi, çocukları spora yönlendirmek amacıyla 7-13 yaş arası çocuklara ücretsiz tekvando kursu açıyor.

10 Mart 2020 08:59

Spora ve sporcuya her zaman destek veren Karaköprü Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çadır Spor merkezinde 7-13 yaş arası çocuklar için ücretsiz tekvando kursu açılıyor. Belediyeden yapılan açıklamada, 7-13 yaş arasındaki çocukları spora yönlendirilmesi amacıyla tekvando kursu açılacaktır. Kurslar, uzman ve deneyimli antrenörler tarafından verilecektir. Kurs ve kayıt işlemleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların Çankaya Mahallesi AK Parti Karaköprü İlçe Başkanlığı karşısında bulunan Karaköprü Belediyesi Çadır Spor Merkezinden veya 444 9 657 numaralı beyaz masa hattından bilgi alabilecekleri belirtildi.

Son güncelleme 08:59 | 10 Mart 2020
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