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Sözcü

CANLI İZLE: Valencia Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri bugün başlıyor. İspanyol ekibi Valencia, Atalanta'yı ağırlayacak. Ev sahibi ekip ilk maçta 4-1 yenildiği rakibi karşısında tur atlama mücadelesi verecek. Peki Valencia Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı izleme bağlantısı...

15:30 -
Haberler Futbol
CANLI İZLE: Valencia Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Devler Ligi’nde ilk mücadelede farklı yenilen Valencia, Atalanta karşısında bir mucize peşinde olacak. Saat 22.45’te başlayacak olan Valencia Atalanta maçı beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Valencia Atalanta maçını aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz. Yayıncı kuruluş üyelik ve ücret talep edebilir.

VALENCİA ATALANTA MAÇI CANLI İZLE

SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Valencia ile Atalanta arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçı corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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