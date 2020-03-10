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Arda Turan’ın halı saha görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Medipol Başakşehir'le sözleşmesini feshettikten sonra eski takımı Galatasaray'a dönemeyen Arda Turan, uzun bir aradan sonra halı sahada ortaya çıktı. Arda'nın halı sahadaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

10 Mart 2020 12:05

Arda Turan’ın halı sahada maç yaptığı görüntüler ortaya çıktı… Tecrübeli oyuncunun Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’le yollarını ayırdıktan sonra adı uzun süre Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

Acun Ilıcalı’nın halı saha merkezinde Galatasaraylı eski oyunculara karşı oynayan Arda Turan’ın rakipleri arasında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler yer aldı.

33 yaşındaki futbolcu halı sahada attığı gollerle büyük alkış aldı. Arda’nın o görüntüleri sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girerken milli futbolcu için ‘Barcelona ile Nou Camp’tan halı sahaya kadar düştü’ yorumları yapıldı. İşte Arda Turan için yapılan bazı paylaşımlar:

Son güncelleme 12:17 | 10 Mart 2020
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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