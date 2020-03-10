Arda Turan’ın halı saha görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

Arda Turan’ın halı sahada maç yaptığı görüntüler ortaya çıktı… Tecrübeli oyuncunun Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’le yollarını ayırdıktan sonra adı uzun süre Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

Acun Ilıcalı’nın halı saha merkezinde Galatasaraylı eski oyunculara karşı oynayan Arda Turan’ın rakipleri arasında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler yer aldı.

33 yaşındaki futbolcu halı sahada attığı gollerle büyük alkış aldı. Arda’nın o görüntüleri sosyal medyada günün en çok izlenen videoları arasına girerken milli futbolcu için ‘Barcelona ile Nou Camp’tan halı sahaya kadar düştü’ yorumları yapıldı. İşte Arda Turan için yapılan bazı paylaşımlar:

O artık halı saha topçusu. pic.twitter.com/HI2h3d9ErX — Baroş (@barosreyiz) March 9, 2020

Arda Turan halı sahada maça çıkmış, bir kariyer 33 yaşında ancak bu kadar iyi bitirilebilirdi.. — kemalomani (@Kemalomani) March 10, 2020

Nereden nereye Arda Turan pic.twitter.com/amsXuoih3x — Mustafa Kemal Atatürk (@mk_ataturk11) March 10, 2020

Yediniz Arda Turan’ı bu ülkede şöhret olmanın bir bedeli de var tabi.. Şöhrete kendini kaptırırsan, halı sahaya kadar düşersin. Unutma! Türkiye de çok çabuk şişirler insanı. pic.twitter.com/TF44v1qtFP — Uykulu Sözler (@12Uykulu06) March 10, 2020

Hayaller nou camp gercekler maltepe kardesler hali saha “Arda Turan” sonunda hakettigi yere geldi pic.twitter.com/FdV3FJMVSX — …. (@umtkc411) March 10, 2020

Senlik bir durum yok be çocuk bu millet öyle bir millet ki insanların düşmesinden tökezlemesinden yıkılmasından keyif alan bir millet Arda Turan pic.twitter.com/tQg8FGmteQ — Dedenizm (@dedenizm8) March 10, 2020