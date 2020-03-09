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Tamer Tuna: ‘Bugünkü oyun için kendimizi eleştirebiliriz ama…’
Süper Lig

Tamer Tuna: ‘Bugünkü oyun için kendimizi eleştirebiliriz ama…’

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu

9 Mart 2020 23:00

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna, “Hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, “Buraya kazanmaya geldik ona odaklıydık. Kazanmayı hak eden bir oyun oldu mu? Tabii ki de hayır. Bugün iki takımında içinde bulunduğu puansal durum bugünkü oyunu etkilemiş olabilir ama biz kendi değerimizin altında oynadık. 20'nin üzerinde şut, 10 veya 20'nin üzerinde orta yaptırdığımız, 8 korner kullandırdığımız bir maç. Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda rakibimize böyle bir istatistik vermemiş bir Antalyaspor vardı. Topun oyunda kaldığı her süre boyunca her dakikada bize atak gerçekleştirdi. Topa sahip olma oranları eşit gibi gözükse de bizim atak geliştirdiğimiz tüm pozisyonlarda hem seçimlerimiz adına hem oyunumuzun ağırlığı adına bugün istediğimizi alamadık. 1-0'dan sonra 1-1 olması bizim için avantaj son 10 dakikada böyle bir oyunda o golü bulmak takımımızın kendi öz güveni ve değeriyle ilgiliydi. Ama ortaya koyduğumuz oyun Antalyaspor'un ortaya koymuş olduğu bir değer değil. İyi tarafı 7 maçtır kaybetmeyen ve 1 puanında bu hatta ligde kalma avantajını sağlayabilecek takımlar içinde ne kadar önemli olduğunu, deplasmandan özellikle alınan 1 puanın ne kadar önemli olduğunu bilen bir teknik adamım. Bugünkü oyun için kendimizi eleştirebiliriz ama alınan 1 puanı değerli buluyorum diyebilirim” ifadelerini kullandı.

09 Mart 2020 MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-1 Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Antalyaspor`u konuk eden Gençlerbirliği uzun süre önde götürdüğü maçın son anlarında yediği golle sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:00 | 9 Mart 2020
Antalyaspor Gençlerbirliği tamer tuna
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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