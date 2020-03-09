Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (09.03.2020)

Süper Lig son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışına sahne olurken Başakşehir zirve mücadelesinde haftayı kârlı kapatan tek takım oldu.

Göztepe’yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek haftayı lider kapatan Başakşehir’in şampiyonluk oranı 3.75’ten 3.00’e düştü. İddia risk yönetiminin bu hafta açıkladığı şampiyonluk oranlarında Galatasaray ve Trabzonspor’un oranı değişmedi.

Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 2-2, Trabzonspor ise Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranlarında Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor kafa kafaya geldi.

Süper Lig’de Şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 3,00

Galatasaray: 3,00

Başakşehir: 3,00

Sivasspor: 10,00

Beşiktaş: 18,00

Fenerbahçe: 35,00

Alanyaspor: 200,00

Geçen haftanın şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 3.00

Galatasaray: 3.00

Başakşehir: 3.75

Sivasspor: 7.50

Fenerbahçe: 18.00

Beşiktaş: 18.00