Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (09.03.2020)

Süper Lig son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışına sahne olurken Başakşehir zirve mücadelesinde haftayı kârlı kapatan tek takım oldu.
Göztepe’yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek haftayı lider kapatan Başakşehir’in şampiyonluk oranı 3.75’ten 3.00’e düştü. İddia risk yönetiminin bu hafta açıkladığı şampiyonluk oranlarında Galatasaray ve Trabzonspor’un oranı değişmedi.
Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 2-2, Trabzonspor ise Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranlarında Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor kafa kafaya geldi.
Süper Lig’de Şampiyonluk oranları:
Trabzonspor: 3,00
Galatasaray: 3,00
Başakşehir: 3,00
Sivasspor: 10,00
Beşiktaş: 18,00
Fenerbahçe: 35,00
Alanyaspor: 200,00
Geçen haftanın şampiyonluk oranları:
Trabzonspor: 3.00
Galatasaray: 3.00
Başakşehir: 3.75
Sivasspor: 7.50
Fenerbahçe: 18.00
Beşiktaş: 18.00