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Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (09.03.2020)
Süper Lig

Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! (09.03.2020)

Süper Lig'de 25. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. Trabzonspor ve Galatasaray'ın oranları değişmezken haftayı galibiyetle kapatan Başakşehir'in oranı 3.75'ten 3.00'e düştü...

9 Mart 2020 14:56

Süper Lig son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışına sahne olurken Başakşehir zirve mücadelesinde haftayı kârlı kapatan tek takım oldu.

Göztepe’yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek haftayı lider kapatan Başakşehir’in şampiyonluk oranı 3.75’ten 3.00’e düştü. İddia risk yönetiminin bu hafta açıkladığı şampiyonluk oranlarında Galatasaray ve Trabzonspor’un oranı değişmedi.

Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 2-2, Trabzonspor ise Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından şampiyonluk oranlarında Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor kafa kafaya geldi.

Süper Lig’de Şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 3,00

Galatasaray: 3,00

Başakşehir: 3,00

Sivasspor: 10,00

Beşiktaş: 18,00

Fenerbahçe: 35,00

Alanyaspor: 200,00

Geçen haftanın şampiyonluk oranları:

Trabzonspor: 3.00

Galatasaray: 3.00

Başakşehir: 3.75

Sivasspor: 7.50

Fenerbahçe: 18.00

Beşiktaş: 18.00

Son güncelleme 14:57 | 9 Mart 2020
beşiktaş Fenerbahçe galatasaray şampiyonluk oranları sivasspor trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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