Son dakika | Trabzonspor’dan TFF’ye kural hatası başvurusu

Süper Lig’in 25. haftasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Gaziantep FK Trabzonspor maçının yankıları devam ediyor… Bordo mavililerin kararları nedeniyle maçın hakemi Halis Özkahya’ya büyük tepki gösterdiği mücadelenin ardından sürpriz bir hamle geldi.

1-1 devam eden maçın uzatma dakikalarında VAR kararı sonrası iptal edilen gol Trabzonspor camiasının büyük tepkisine neden olmuştu. Maçın hakemi Halis Özkahya’nın mücadelenin sonuna eklenen 5 dakikalık uzatma bölümünü tamamlamadan son düdüğü çaldığını belirten bordo mavililer TFF’ye kural hatası başvurusunda bulundu.

Maçın olması gerekenden erken sürede bitirildiği gerekçesiyle TFF’ye başvuru yapan Trabzonspor’un ‘kural hatası’ gerekçesiyle yeniden oynama talep ettiği belirtildi.

Bordo mavililerin TFF’ye yaptığı başvuruda, ”Maçın hakemi 5 dakika uzatma vermiş, karşılaşma 90+8’de sona ermiştir. Ancak uzatma bölümünde oyun sadece 2 dakika oynanabilmiştir. Gol kutlamaları, VAR kontrolü ve sakatlıklar nedeniyle uzatma bölümü oynamamıştır. Burada bir ihlal vardır. Hakem uzatma bölümüne ek yapabilir ama uzatma bölümünü daha kısa sürede bitiremez” ifadeleri kullandı.

Trabzonspor kurulları, MHK Başkanı Zekeriya Alp`i istifaya davet etti Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Zekeriya Alp´i istifaya davet ederek, Mahkemeye vermekle tehdit etmek husumetin doğduğunu ve bundan sonra Trabzonspor aleyhine taraf olduğunuzu göstermektir. Bizler camizamızın ayağına taş değdirmemeye yemin ettik. Sizin ve gizli mahfillerde pusu kurmaya çalışan zihniyetin tüm temsilcileri ile istifasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku