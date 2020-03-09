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Son dakika! İtalya’da flaş çağrı: Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerini durdurun!
İtalya Serie A

Son dakika! İtalya’da flaş çağrı: Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerini durdurun!

Son dakika! İtalya'da 336 can alan Corona virüsü oldukça tehlikeli bir noktaya giderken İtalya Olimpiyat Komitesi, hükümete çağrıda bulundu ve tüm spor etkinliklerinin 3 Nisan'a kadar durdurulmasını istedi.

9 Mart 2020 20:31

İtalya Milli Olimpiyat Komitesi’nden son dakika açıklaması! İtalya Milli Olimpiyat Komitesi, İtalya’da hükümete çağrıda bulunarak, en erken 3 Nisan’a kadar Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerinin askıya alınması yönünde karar verilmesini talep etti.

İtalya’da Corona virüsü sebebiyle 336 kişi hayatını yitirirken spor etkinlikleri de durma noktasına geldi ancak Serie A’da son olarak Juventus ile Inter’i Torino’da bir araya getiren karşılaşma kapalı kapılar ardından oynanmıştı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Eczacıbaşı Vitra ve Fenerbahçe Opet de çeyrek finalde İtalyan ekipleriyle eşleşmiş ve maçların seyircisiz olarak Slovenya’da oynanmasına karar kılınmıştı.

Son güncelleme 20:31 | 9 Mart 2020
corona virüsü İtalya Serie A serie a
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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