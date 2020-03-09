Son dakika! İtalya’da flaş çağrı: Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerini durdurun!

İtalya Milli Olimpiyat Komitesi’nden son dakika açıklaması! İtalya Milli Olimpiyat Komitesi, İtalya’da hükümete çağrıda bulunarak, en erken 3 Nisan’a kadar Serie A da dahil olmak üzere tüm spor etkinliklerinin askıya alınması yönünde karar verilmesini talep etti.

İtalya’da Corona virüsü sebebiyle 336 kişi hayatını yitirirken spor etkinlikleri de durma noktasına geldi ancak Serie A’da son olarak Juventus ile Inter’i Torino’da bir araya getiren karşılaşma kapalı kapılar ardından oynanmıştı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcilerimiz Eczacıbaşı Vitra ve Fenerbahçe Opet de çeyrek finalde İtalyan ekipleriyle eşleşmiş ve maçların seyircisiz olarak Slovenya’da oynanmasına karar kılınmıştı.