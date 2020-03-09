SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Sivas'ta nefes kesen maç! 4 gol, 1 penaltı...
Sivasspor’a 2 gün izin
Sivasspor

Sivasspor’a 2 gün izin

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara iki gün izin verildi.

9 Mart 2020 00:30

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 25. hafta maçında sahasında Galatasaray ile Hakan Arslan ve Emre Kılınç'ın golüyle 2-2 berabere kalan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara iki gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip 11 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla ligin 26. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

Antalyaspor ile Sivasspor 16 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.

Son güncelleme 00:30 | 9 Mart 2020
sivasspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 20:00
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
11/03/2020 - 20:00
0
-
0
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR