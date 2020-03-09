Şampiyonlar Ligi’nde PSG Dortmund maçı corona virüs nedeniyle seyircisiz!

Dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs futbol müsabakalarını da engellemeye devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris-Saint Germain – Borussia Dortmund arasında çarşamba günü oynanacak olan rövanş mücadelesi, Paris Polis Teşkilatı’nın yaptığı açıklamaya göre seyircilere kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Karşılaşma öncesinde PSG’de Thomas Meunier ve Marco Verratti cezası, Ander Herrera ise sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyecek. Alman ekibinde ise sakatlıkları süren Thomas Delaney ve Marco Reus bu karşılaşmada sakatlıkları dolayısıyla sahada olamayacak. İki takım arasında Almanya’da oynanan ilk karşılaşmayı Borussia Dortmund 2-1 kazanmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR

Öte yandan Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş mücadeleleri yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. İtalya’da oynanan ilk karşılaşmada Valencia’yı 4-1 mağlup eden Atalanta, İspanyol ekibine konuk olacak. İlk maçta aldığı 4 gollü galibiyetle turun kapısını aralayan İtalyan ekibi, rövanş müsabakasında elde edeceği skorla çeyrek finale yükselmek istiyor. Her türlü galibiyet ve beraberlik haline bir üst tura yükselecek olan Atalanta, gol atamadan 3 ve daha farklı mağlup olması halinde Şampiyonlar Ligi’nde veda edecek. UEFA’dan yapılan açıklama ile bu karşılaşma da koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanacak.

MOURINHOLU TOTTENHAM TUR PEŞİNDE

İngiltere Premier Lig’de üç maçtır galibiyete hasret olan Tottenham, sahasında 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig’e konuk olacak. Rövanş karşılaşması öncesinde İngiliz ekibinde önemli eksikler bulunuyor. Takımın golcü isimleri Harry Kane, Heung Min Son’un yanı sıra Moussa Sissoko da bu mücadelede sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. İngiliz ekibinin Portekizli menajeri Mourinho da takımının hücum hattında eksiklik yaşadığını daha önce yaptığı basın toplantılarında ifade etmişti. Alman ekibi Leipzig’de ise tek eksik Orban.

LIVERPOOL TURU ÇEVİRMEK İSTİYOR

İngiltere Premier Lig’de gösterdiği performansla iki maç daha kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Liverpool, İspanya’da 1-0 kaybettiği maçın rövanşında sahasında Atletico Madrid’i ağırlayacak. İngiliz ekibinde Brezilyalı kaleci Alisson sakatlığı dolayısıyla bu maçta forma giyemeyecek. Jordan Henderson ve Andrew Robertson’un durumu ise maç saatinde belli olacak. Atletico Madrid ise geçtiğimiz yıl son 16 turunda veda ettiği Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çeyrek finale çıkmak istiyor. İspanyol ekibinde bu kritik karşılaşma öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.