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Radamel Falcao ısındı! Son 3 maçta 4 gol…
Süper Lig

Radamel Falcao ısındı! Son 3 maçta 4 gol…

Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Falcao'nun ligin ikinci yarısındaki yükselişi devam etti. Yıldız golcü bu maçı da boş geçmedi. Öte yandan Sofiane Feghouli, 100. maçında skora doğrudan etki etti.

9 Mart 2020 08:31

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao’nun yükselişi durdurulamıyor.Ligde son maçlarda gol yollarında etkili olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Sivasspor'u da boş geçmedi.

Falcao müsabakayı 1 gol, 1 asistle tamamladı. 34 yaşındaki futbolcu ligde son oynadığı 3 karşılaşmada 4 gol kaydederken, toplamda da 9 gole ulaştı. Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların ligdeki en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Kolombiyalı futbolcu, sarı-kırmızılıların ligdeki en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Falcao'nun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.

Sofiane Feghouli'den 100. maçında 1 gol, 1 asist

Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofaine Feghouli, sarı-kırmızılı forma ile 100. resmi maçına çıktı.Feghouli, Sivas karşısında 1 gol, 1 de asistlik performans sergiledi.

30 yaşındaki futbolcu ligdeki 5. golünü kaydederken, 2. asistini de yapmış oldu. Cezayirli futbolcunun Türkiye Kupası’nda da 1 gol, 2 asisti bulunuyor.Sofiane Feghouli Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1’er kez de TFF Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Son güncelleme 08:31 | 9 Mart 2020
galatasaray gol radamel falcao süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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