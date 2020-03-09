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Son Dakika: Babacan, Gül ile köprüleri attı
Ercan TANER
Ercan TANER 9 Mart 2020 07:10

Müthiş serinin sonu

Ev sahibiysen ve iddialıysan, maça öyle iyi başlayacaksın ki, rakibin nefes almakta zorlanacak… İlk 6 dakika, Muslera'dan iki kurtarış ve sonrasında Hakan'ın golü… Pres, Galatasaray'ı bunalttı. “Acaba Sivasspor, bu oyunu 90 dakikaya nasıl yayacak?” diye düşünmeden edemedim.

Yine çıktı sahneye, Falcao… Ömer'in duran topları, Mandrake'nin sihirbazlığı gibi mükemmel… Sonrası kriz yaşayacak G.Saray'a, sanki ilaç gibi geldi beraberlik… Beraberlik, Sivasspor'un baskısını azaltırken, Galatasaray çabuk çıkmaya çalıştı. Feghouli, karşı karşıya golü atsa, maç nereye giderdi acaba? Hızlı başlayan değil, sakin kalan, koşuları daha iyi yapan Galatasaray, yapımcılığını Falcao'nun üstlendiği pozisyonda, Feghouli ile istediğini aldı.

Futbol enteresan oyun, onun için çok seviyoruz. Sivasspor fırtına gibi başladı, sakin kalıp, toparlayan Galatasaray 2-1 öne geçti. Bu tarz maçlarda, ikinci devrelerinin başlangıç bölümü çok önemlidir. Ya maça ortak olursunuz ya da havlu atarsınız. Seri, Fernando mücadelesinde ortaya çıkan VAR uyarısı, verilen penaltı, kısa film gibiydi. Muslera önce kurtardı, Emre bir kez daha vurdu. Artık maçta başka senaryoya geçmiştik. Onyekuru stilindeki oyuncular için bu maçlar idealdir. Kaçırdı. İyi performans gösteremedi. 75.dakikadan sonra, orta sahalar sanki yok oldu. Havada gol kokusu maç sonuna kadar sürdü, fakat bu maç, Galatasaray adına müthiş serinin sonu oldu.

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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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