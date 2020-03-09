SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Babacan, Gül ile köprüleri attı
Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray için transfer açıklaması
Süper Lig

Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray için transfer açıklaması

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray maçının ardından takımı ve kendi transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

9 Mart 2020 07:54

Süper Lig’de 25. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Galatasaray 2-2 berabere kaldı. Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Mert Hakan Yandaş ilk olarak, “Maça inanılmaz başladık, biz bile böyle başlayacağımızı beklemiyorduk. Golü bulduk sonra bize yakışmayan 2 gol yedik. İlk yarı Galatasaray istediği pozisyonları buldu. Devre arasında, yine aynı başlayıp, maçı lehimize çevireceğimizi biliyorduk. Bu seneki hedeflerimizden biri, iç sahada maç kaybetmeden devam etmek” dedi.

Sivasspor’un orta saha oyuncusu ayrıca, “Santrforun 10 golü var, benim 7 golüm var, Hakan ağabeyin golleri var. Galatasaray pas oyununu inanılmaz oynayan takımlardan, bizi inanılmaz zorladılar. 1 puan aldığımız için de, burada kaybetmediğimiz için de mutluyuz.” açıklamasını yaptı

GALATASARAY’A TRANSFER CEVABI

TRT Spor’a da konuşan Mert Hakan Yandaş, “İnanılmaz başlamıştık ama vurduğumda Muslera çıkardı. Öne de geçtik ama basit goller yedik. Galatasaray ligin en iyi takımlarından ve bizi zor duruma soktular. İkinci yarıda biz iyiydik, içeride kaybetmediğimiz için mutluyuz. Galatasaray’a transferim hakkında çıkanlar üzücü şeyler… Profesyonel insanlarız, sezon sonu gelince olabilir ama ben Sivasspor arması taşıyorum. Benim farklı düşüncem olur mu? Bizim aile terbiyemiz var. Biz iyi insanlardan oluşan bir ülkeyiz. İnsanları karalamak kolay olmamalı” sözlerini kullandı.

Son güncelleme 07:54 | 9 Mart 2020
galatasaray Mert Hakan Yandaş sivasspor transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 20:00
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
11/03/2020 - 20:00
0
-
0
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR