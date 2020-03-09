SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Deprem uzmanı Naci Görür’den Yalova depremi sonrası dikkat çeken uyarı!
MAÇ SONUCU | Juventus 2-0 Inter
İtalya Serie A

MAÇ SONUCU | Juventus 2-0 Inter

Juventus, corona virüsü nedeniyle tribünlere seyircinin alınmadığı maçta Inter'ı Ramsey ve Dybala'nın golleriyle 2-0 yenerek rakibiyle puan farkını 9'a çıkardı.

9 Mart 2020 00:42

İtalya Serie A’nın 26. haftasında şampiyonluk yarışı veren Juventus ile Inter karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanmayı başardı.

Ligdeki tüm maçlar gibi corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Juve’ye galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Ramsey ve 67. dakikada Dybala kaydetti. Galli futbolcu, ikinci golün de asistini yaptı.

Inter’de yedek kaleci Padelli çıkan tartışma sonrasında yedek kulübesindeyken kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Juventus 63 puanla zirvede yer aldı. Lazio 62 puanla 2. sırada haftayı tamamlarken, Inter 54 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.

Gelecek hafta Inter sahasında Sassuolo ile, Juventus ise Bologna ile deplasmanda karşılaşacak.

08 Mart 2020 İtalya`da maç öncesi corona krizi! Soyunma odasında 75 dakika... Tüm maçların 1 ay boyunca seyircisiz oynanma kararı verildiği İtalya`da, Parma-SPAL maçı öncesinde büyük bir kaos yaşandı. Oyuncular ısınıp, maça çıkmaya hazırlanırken gelen haber sonrasında soyunma odasına gönderildi. Sağlık Bakanlığı`nın maçların iptalini talep etmesi nedeniyle oyuncular, karşılaşmanın resmi başlama saatinden 75 dakika sonra sahaya çıkabildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:42 | 9 Mart 2020
İNTER İtalya Serie A juventus
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 20:00
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
11/03/2020 - 20:00
0
-
0
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR