İrem Yaman kimdir? İrem Yaman kaç yaşında?

Daha önce Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Yılın Kadın Sporcusu seçilen İrem Yaman World Taekwondo Grand Slam’de altın madalya kazandı. Hedefi olimpiyat şampiyonluğu olan İrem Yaman hakkında merak edilenler…

İREM YAMAN KİMDİR?

İrem Yaman, 4 Ağustos 1995'te Ankara'da doğdu. 3 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur. İlk ,orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Küçük yaşlardan itibaren olimpiyat şampiyonu olmak isteyen İrem Yaman annesinin teşvikiyle 8 yaşında Taekwondo'ya başladı. Aynı dönemde babası Hasan Yaman'ın Taekwondo hakemliğini bırakıp İrem Yaman'ı çalıştırmaya başlamasıyla profesyonelliğe adım atmış oldu.

2013-2016 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2014 yılında ilk kez katıldığı Ümitler Avrupa şampiyonasında 1. Olarak kendi kariyerindeki ilk uluslararası dereceye ulaşmış oldu.

2015 yılında Rusya'nın Chelyabinsk kentinde yapılan Dünya Şampiyonasında Dünya Şampiyonu olmuştur.2018 yılında Çin'de düzenlenen Grand Slam da şampiyon olan ilk Türk kadın sporcudur. Kadınlarda üst üste 2 Avrupa ve Grand Prix Şampiyonu olan tek kadın sporcu ünvanına sahiptir. 2018 yılında Dünya Taekwondo Federasyonu tarafından Yılın Kadın Sporcusu seçilmiştir.

Hala Selçuk Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitime devam etmektedir.

İREM YAMAN’DAN SKOR’A ÖZEL AÇIKLAMALAR