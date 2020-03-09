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Göztepe’de 15 oyuncunun sözleşmesi bitecek
Süper Lig

Göztepe’de 15 oyuncunun sözleşmesi bitecek

Süper Lig'de geçen hafta evinde lider Medipol Başakşehir'e 3-0 yenilip son 3 maçında yalnızca 1 puan alabilen Göztepe, şimdiden gelecek sezonun planlamasına başladı.

9 Mart 2020 12:14

Üst üste yaşadığı kayıplar nedeniyle Avrupa kupalarına katılma şansını zora sokan sarı-kırmızılılarda 15 futbolcunun sözleşmeleri mayıs ayında bitecek. Göz-Göz’de kaleci Beto’nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Napleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan’ın mukaveleleri son bulacak.

Yeni sezonda flaş transferlere imza atmaya hazırlanan yönetimin, iskelet kadroyu da korumak istediği bildirildi. Göztepe’nin Beto, Castro, Titi, Soner, Napoleoni, Serdar ve Berkan’la yola devam etmek istediği diğer futbolcularla da mutlaka görüşme masasına oturacağı vurgulandı. Teknik heyetin raporunu bekleyen Başkan Mehmet Sepil’in vakit kaybetmeden devam edilecek futbolcularla sözleşme yenileyeceği kaydedildi.

PALUT’TAN UYARI

Süper Lig’de son haftalarda hem başarısız sonuçlara imza atıp hem de kötü futbol oynayan İzmir ekibinde, teknik direktör İlhan Palut’un takımı sert bir şekilde uyardığı dile getirildi. Bu sezon çok fazla küme düşme korkusu yaşamayan ancak üst sıralar için de hedefsiz kalan Göztepe cuma günü Kasımpaşa’ya konuk olup, 17 Mart Salı günü ise erteleme maçında Gürsel Aksel Stadı’nda Çaykur Rizespor’u ağırlayacak. Göztepe’de orta saha Soner cezası nedeniyle Kasımpaşa’ya karşı oynayamayacak.

Son güncelleme 12:17 | 9 Mart 2020
göztepe sözleşme süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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