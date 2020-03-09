SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Rusya'dan Suudilere petrol yanıtı
Galatasaray’da şok sakatlık!
Galatasaray

Galatasaray’da şok sakatlık!

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Adem Büyük, sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.

9 Mart 2020 15:30

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda Adem Büyük, sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemedi.

Çift kale maç esnasında sağ üst arka adalesinde ağrı hissederek antrenmana devam edemeyen Adem Büyük'ün sağlık durumu, çarşamba günü yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenmanda dün akşam oynanan Sivasspor maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra kumda kuvvet ve sahada tekrarlı sprint çalışmaları yapıldı. İdmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı ile 11'e 11 çift kale maç yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını çarşamba günü saat 12.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Son güncelleme 15:30 | 9 Mart 2020
Adem Büyük galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 20:00
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
11/03/2020 - 20:00
0
-
0
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR