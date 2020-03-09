Fransa’da corona virüsü alarmı! Bakan Roxana Maracineanu seyirci kısıtlamasını açıkladı

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan corona virüsü spor organizasyonlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda Fransız hükümeti de bir karar aldı. Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, corona virüsü tedbirleri kapsamında Ligue 1’deki müsabakalara 15 Nisan 2020 tarihine kadar 1000 seyirci kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Bilindiği üzere Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinin de seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.

2022 DÜNYA KUPASI ASYA ELEMELERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

FIFA, 23-31 Mart 2020 ve 1-9 Haziran 2020 tarihlerinde oynanması planlanan 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri’nin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiği açıklamıştı. Ayrıca Litvanya'da yapılacak 2020 Futsal Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki AFC Futsal Şampiyonası Türkmenistan 2020 de 05-16 Ağustos 2020 tarihine ertelenmişti.