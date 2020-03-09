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Erzincanspor yöneticilerinin gazeteciyi darp etti iddiası
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Erzincanspor yöneticilerinin gazeteciyi darp etti iddiası

Erzincan’da yerel bir gazetede çalışan spor muhabiri İbrahim Güler yapmış olduğu haberlerden rahatsız olan Erzincanspor‘un kulüp yöneticileri tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Güler, saldırı sonrasında beş gün iş göremez raporu aldı.

9 Mart 2020 08:49

Evren DEMİRDAS/SÖZCÜ Erzincan'da bir yerel gazetede çalışan spor muhabiri İbrahim Güler, Erzincanspor- Yeni Aksarayspor maçı devre arasından Erzincanspor kulübü Teknik Direktörü Mustafa Kılıç'ın sarf ettiği sözleri haberleştirmesi sonrasında üç kulüp yöneticisinin saldırısına uğradığını iddia etti.

“DARP SONRASINDA BEŞ GÜN İŞ GÖREMEZ RAPORU ALDIM”

Kulüp yöneticilerinin kendisine saldırmasından dolayı beş gün iş göremez raporu aldığını belirten Gürler, yaşadığı olayı şöyle aktardı; “Geçen hafta Erzincanspor'un oynadığı maçın devre arasından Erzincanspor Teknik Direktörü bağırarak ‘Binali Yıldırım'ı arayın biz maça çıkmayacağız' ifadelerinin kullandığı görüntüsü elime geçti. Bende bu olayı haberleştirdim sonrasında ise bu olaya istinaden sosyal medyamda Binali Yıldırım'ın adını kirletmeyin sporun içine çekmeyin diye yazı yazdım. Böyle bir paylaşımda bulunduğum için Erzincanspor Kulübü'nün yöneticileri tarafından darp edildim. Yaşadığım saldırı sonrasında beş gün iş göremez raporu aldım bana saldıran kulüp yöneticiler hakkında şikayette bulundum. Yaptığım haberlere bir itirazları varsa hukuk çerçevesi içinde haklarını arayabilirdi yoksa fiziki şiddet kullanmalarını ve özelikle kulüp yöneticilerinin girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben ayrı zamanda Spor Yazarları Derneğinin Erzincan temsilcisiyim. Yapılan haberlere itirazı olanlar yargıya başvursun”dedi.

“KULÜP YÖNETİCİLERİMİZE AĞIR KÜFÜRLER ETMİŞ”

Yaşanılan darp olayını doğru bulmadığını ifade eden Erzincanspor Kulübü Başkanı Üzeyir Çalı,” İbrahim Gürler beş yıldır Erzincanspor hakkında devamlı yazı yazıyor bir hafta önce kulübümüzle ilgili olan videoyu sosyal medyasında yayınlayarak kulüp yöneticilerimize ağır küfürler etmiş. Kulüp yöneticilerimiz ise bu küfürleri kime söylüyorsun diye sorunca o gazeteci de sana söylüyorum demiş. Sonrasında ise arkadaşımızda bir tane tokat atmış. Olayla ilgili kulüp yönetimimiz bir toplantı yaparak yönetici arkadaşlarımızla ilgili karar verilecek. Yaşanılan bu olay yanlıştır doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 08:55 | 9 Mart 2020
darp Erzincan Erzincanspor İbrahim Güler iddia Yeni Aksarayspor
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