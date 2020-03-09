SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ali Babacan'dan 'Erdoğan' sorusuna yanıt
Ertelenen Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?
Yeni Malatyaspor

Ertelenen Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman oynanacak?

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı Elazığ'da yaşanan depremin ardından ertelenmişti. Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak erteleme maçının oynanacağı tarih ve mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Peki Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

9 Mart 2020 09:48

Süper Lig’in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan ancak Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak.

Bu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Mustafa İlker Coşkun’un dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR’da da Emre Malok oturacak.

Son güncelleme 09:48 | 9 Mart 2020
malatya süper lig trabzonspor ts yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gençlerbirligi
Bugün - 20:00
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
11/03/2020 - 20:00
0
-
0
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR