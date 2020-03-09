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Dortmund’un yıldızı Emre Can’dan transfer itirafı!
Almanya Bundesliga

Dortmund’un yıldızı Emre Can’dan transfer itirafı!

Alman devi Dortmund'un yıldız ismi Emre Can, devre arasında Juventus'tan ayrılacağı sırada Premier Lig'de Manchester United dahil 3 takımdan teklif aldığını ancak eski takımı Liverpool'u desteklediği için bu teklifleri reddettiğini açıkladı.

9 Mart 2020 08:21

Sezonun devre arasında Dortmund’a transfer olan Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Juventus’tan ayrılık süreci ile ilgili ilk kez konuştu.

Alman Sky’a konuşan Emre Can, her zaman sempati duyduğu Dortmund’dan teklif gelince düşünmediğini ve bugüne kadar da pişmanlık duymadığını belirttiği açıklamasında İngiltere’den gelen teklifleri neden reddettiğini de kamuoyuyla paylaştı.

Emre Can eski bir Liverpoollu olduğunu hatırlattığı açıklamasında, “Manchester United dahil olmak üzere sadece Premier Lig’den 3 teklif aldım. Ama ben Liverpoolluyum ve bunu kabul etmeyi 1 saniye bile düşünmedim” sözlerini kullandı.

Dortmund’a transfer olduktan hemen sonra ilk 11’in değişmez isimlerinden biri olan 26 yaşındaki orta saha Emre Can, toplam 7 karşılaşmada forma giyip 1 de gol atma başarısı gösterdi.

Son güncelleme 08:21 | 9 Mart 2020
almanya emre can ingiltere transfer
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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