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MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-1 Fraport TAV Antalyaspor
Süper Lig

MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-1 Fraport TAV Antalyaspor

Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk eden Gençlerbirliği uzun süre önde götürdüğü maçın son anlarında yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

9 Mart 2020 20:01

Süper Lig’de 25. haftanın son maçında Gençlerbirliği ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Başkent’te oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken gol perdesini 53. dakikada Giovanni Sio açtı. Mats Seuntjens ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası dışından şutunu çeken Sio takımını 1-0 öne geçirdi.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

Konuk ekip Antalyaspor beraberlik golü için baskı kurarken Alman yıldız Lukas Podolski’nin 68. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Ancak dakikalar 82’yi gösterirken Hakan Özmert’in yaptığı ortayı iyi değerlendiren Podolski skoru 1-1’e getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona ererken Antalyaspor puanını 27, Gençlerbirliği ise 28’e yükseltti.

Antalyaspor gelecek hafta Sivasspor’u ağırlarken Gençlerbirliği deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

  • 10. dakikada Ahmet Oğuz’dan aldığı pasla ceza sahasına sağ taraftan giren Fabricio’nun çektiği şut kaleci Boffin’i geçerek arka direkten auta gitti.
  • 15. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yükselen Sio’nun kafa vuruşunu kaleci Boffin son anda önledi. Boşta kalan topu Chico, Sessegnon’un önünden uzaklaştırdı.
  • 23. dakikada Hakan Özmert’in pasıyla ceza sahasına giren Amilton, topu Podolski’ye aktardı. Yaklaşık 25 metreden Podolski’nin çektiği şu üstten auta gitt

MAÇTAN DAKİKALAR

  • 52. dakikada Sio’nun uzaktan sert şutunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.
  • 53. dakikada Podolski’nin hatalı pası sonrası gelişen Gençlerbirliği atağında Seuntjens ile verkaç yapan Sio’nun ceza yayından çektiği şutta top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0
  • 74. dakikada Sio’nun ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seuntjens’in vuruşunda Boffin gole izin vermedi.
  • 77. dakikada Leschuk’un pasında penaltı noktasında topla buluşan Sinan Gümüş’ün şutunda top dışarı çıktı.
  • 82. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Hakan Özmert’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Podolski, ceza sahasında top arkasına düşmesine rağmen usta işi bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
Son güncelleme 22:18 | 9 Mart 2020
Fraport TAV Antalyaspor Gençlerbirliği
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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