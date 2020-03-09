MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-1 Fraport TAV Antalyaspor

Süper Lig’de 25. haftanın son maçında Gençlerbirliği ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Başkent’te oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona ererken gol perdesini 53. dakikada Giovanni Sio açtı. Mats Seuntjens ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası dışından şutunu çeken Sio takımını 1-0 öne geçirdi.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

Konuk ekip Antalyaspor beraberlik golü için baskı kurarken Alman yıldız Lukas Podolski’nin 68. dakikada attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Ancak dakikalar 82’yi gösterirken Hakan Özmert’in yaptığı ortayı iyi değerlendiren Podolski skoru 1-1’e getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona ererken Antalyaspor puanını 27, Gençlerbirliği ise 28’e yükseltti.

Antalyaspor gelecek hafta Sivasspor’u ağırlarken Gençlerbirliği deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Ahmet Oğuz’dan aldığı pasla ceza sahasına sağ taraftan giren Fabricio’nun çektiği şut kaleci Boffin’i geçerek arka direkten auta gitti.

15. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yükselen Sio’nun kafa vuruşunu kaleci Boffin son anda önledi. Boşta kalan topu Chico, Sessegnon’un önünden uzaklaştırdı.

23. dakikada Hakan Özmert’in pasıyla ceza sahasına giren Amilton, topu Podolski’ye aktardı. Yaklaşık 25 metreden Podolski’nin çektiği şu üstten auta gitt

MAÇTAN DAKİKALAR