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Bernard Mensah hakemlere ateş püskürdü!
Süper Lig

Bernard Mensah hakemlere ateş püskürdü!

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu, Türk hakemlerini suçladı.

9 Mart 2020 09:54

Süper Lig’in 25.haftasında deplasmanda Kasımpaşa’ya farklı mağlup olan Hes Kablo Kayserispor’da moraller bozuk. Maç sonrasında sarı kırmızılı takım futbolcusu Bernard Mensah, sosyal paylaşım sitesinden açıklama yaparak hakem hatalarından dert yandı.

İngilizce olarak paylaşımda bulunan Ganalı futbolcu, “Is a shame every week this referees making the same mistakes .. Turkey is a great nation and people love football here but with these referees I don't understand nothing .. they have to do something about this” paylaşımı yaptı.

Mensah açıklamasında “Bu hakemler her hafta aynı. Aynı hatalar. Her hafta utanç verici.. Türkiye, büyük bir ulus ve insanlar burada futbolu seviyor. Ama bu hakemlerle hiçbir şey anlamıyorum. Bu konuda bir şeyler yapmak zorundalar” cümleleri paylaştı.

Son güncelleme 09:54 | 9 Mart 2020
Bernard Mensah kayserispor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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