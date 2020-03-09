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Altınordu ateşle oynuyor
TFF 1.Lig

Altınordu ateşle oynuyor

Son 2 haftada Altay'a 1-0, Cesar Grup Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek yara alan Altınordu, ateş hattından bir türlü uzaklaşamamanın sıkıntısını yaşıyor.

9 Mart 2020 13:37

TFF 1’inci Lig’de 26’ncı hafta geride kalırken, İzmir temsilcisi Altınordu, 14’üncü haftadan bu yana 14’üncü sıradan kurtulamadı. İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve 27 puanı bulunan kırmızı-lacivertlilerin küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı 9’dan 6’ya düştü. Son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Altınordu, çarşamba günü deplasmanda 1 basamak ve 5 puan önünde yer alan İstanbulspor’a konuk olacak. Altınordu, İstanbulspor’un 6 haftalık yenilmezliğine son vermeye çalışacak.

Şimdiye kadar 8 kez karşılaşıp, ilk ve tek galibiyetini 2017’de aldığı Cesar Grup Ümraniyespor karşısında bir kez daha sahadan boynu bükük ayrılan Altınordu’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “Bu ligde istekli ve coşkulu olmadığınız zaman kazanmak çok zor. Ligin bitimine çok az maç kaldı. Bir an önce 30 puan barajı üzerine çıkıp stresli ortamdan uzaklaşmalıyız. Ümraniyespor maçı bize bu avantajı sağlayacaktı. Artık çok daha dikkatli olmak zorundayız. Bu yenilginin etkilerini hızla silmek durumundayız” diye konuştu.

Son güncelleme 13:37 | 9 Mart 2020
altınordu
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
25 14 49
4 Sivasspor
25 14 49
5 Besiktas
25 13 43
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