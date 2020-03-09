Ahmet Ağaoğlu: Suratına tükürülen bir hakem! Çok mu zor 3 tane yetiştirmek…

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor’da yayınlanan Stadyum programına telefonla bağlanarak gündemi değerlendirdi. Tüm olumsuzluklara rağmen şampiyonluk mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini belirten bordo-mavili ekibin başkanı, şöyle konuştu:

”BU HAFTA 41 BİN TARAFTAR BEKLİYORUM”

Taraftar sezon başından beri bana hep şunu soruyordu, ‘Bu sene, o sene mi?’. Mücadelemiz şimdi başlıyor, bu hafta, o hafta. Başakşehir maçında tribünlere 41 bin taraftarımızı (seyirci değil) bekliyorum. Bundan sonra mücadele başlıyor. Anadolu kulübü olmak zordur. O kupayı İstanbul’dan alıp, Anadolu’ya götürmek istiyorsan, mücadele etmek şart.

“PARALARINI BİZ ÖDÜYORUZ”

Başkan Ağaoğlu, TFF ve MHK için de eleştirilerde bulundu. Ağaoğlu, “Geçenlerde federasyonda yaptığımız bir toplantıda MHK ve yönetim kurulu üyeleri de vardı. Bütün olumsuzlukların onlar da farkındalar ama ellerinde az sayıda hakem olduğunu ve sıkıntı yaşadıklarını ifade ettiler. Elinizde kısıtlı sayıda hakem varsa ve mecburen bazı hakemleri veriyorsanız, neden yetiştirmediniz? Bu ülke İHA’ları, SİHA’ları yapacak beyinleri yetiştirdi de, üç tane hakem mi yetiştiremeyecekti? Üzerinde hepimizin durması gereken bu. Kaldı ki bunların bütün eğitim masraflarını, giyeceklerini, giyimlerini-kuşamlarını, seyahatlerini, biz kulüpler ödüyoruz.

”BİRİLERİ KORUYOR VE KOLLUYOR”

Bakın suratına tükürülen bir hakem, bir şekilde hakemliği bitme noktasına gelmişken hala bugün hakemlik yapıyorsa demek ki geçmiş dönemlerde de, yıllardır bu böyle. Sanıyorum 8 sene önce oldu bu olay. Halis Özkahya iyi bir hakem değil net. Hala orada tutmanın ne anlamı var? Siz görevinizde sürekli hata yapsanız, tekrar o görevi yapmanıza izin verirler mi? Sürekli yanlış yapan bir hakem hala oradaysa demek ki bir yerlerden sağlam torpillisinizdir. O zaman birileri sizi koruyor ve kolluyor. Çok mu zor hakem yetiştirmek?

”BÜTÜN MASRAFLARINI KULÜPLER KARŞILIYOR”

Nasıl hakem yetiştiremezsiniz? Bütün masraflarınızı kulüpler karşılıyor. %4 ile %24 arasında naklen yayın gelirlerinden kesinti yapılıyor. Federasyon, kulüplerin gelirlerinden kesinti yaparak, bunun içine hakem de dahil olmak üzere tüm faliyetlerini sürdürüyor. VAR dediniz, 22 milyon dediniz kulüpler olarak çıkarıp verdik. 32 deseydiniz onu da verecektik. Hala oturtamadık bu sistemi.

”İNGİLTERE’DE 3 HATADA VURUR YATIRIRLAR ADAMI”

İngiltere’de şu hatayı yapmıyorlar, üst üste hata yapan, yetersiz, eğitimsiz, eğitimlere rağmen hataların ardı arkası gelmeyen hakemleri liglerinde tutmuyorlar. Hani Türkçe’de bir tabir vardır; bir yatır, iki yatır, üçüncüde vur yatır. İngiltere’de 3. hatada vurur, yatırırlar adamı. O düdüğünü müdüğünü, astırırlar. Arkadan gelenlere yol açmak durumundalar. Dünya şampiyonu Fransa’yı yenebilecek bir takımı gençlerden kurmayı başardık ama 3 tane hakem çıkaramadık. Bunun hesabının sorulması lazım savunulacak bir tarafı yok.

”14 DAKİKA SEYREDİLİR Mİ?”

Gol pozisyonu 4 dakika, 14 tekrar izlenmesine rağmen, kararı açıklamaya giderken dahi, hakemin yüz ifadesinin ve kararsızlığının farkında mısınız? Kendisi de bilmiyordu son ana kadar ne karar verdiğini. 4 dakika, 14 tekrar o pozisyon seyredilir mi?. Bu durum her şey bir tarafa o hakemin yeteneksizliğini, eğitimsizliğini, yetersizliğini gösterir. İlk pozisyonda gördüğü neydi de VAR da izleyince görmediği neydi? 14 tekrarda gördüğü neydi?