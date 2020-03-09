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Achraf Hakimi: ‘Real Madrid, ‘Dön’ derse düşünmeden dönerim’
Almanya Bundesliga

Achraf Hakimi: ‘Real Madrid, ‘Dön’ derse düşünmeden dönerim’

Borussia Dortmund'un yaz transfer döneminde Real Madrid'den kiraladığı ve yıldızı her geçen gün parlayan 21 yaşındaki bek Achraf Hakimi, Real Madrid'e ve Zidane'a "Geri dönmeye hazırım" sözleriyle mesaj gönderdi.

9 Mart 2020 23:57

Almanya Bundesliga’da Bayern Münih’le şampiyonluk mücadelesi veren ve genç kadrosuyla takdir toplayan Borussia Dortmund’da bu sezon yıldızı parlayan isimlerden biri de hiç kuşkusuz Achraf Hakimi. Dortmund’un Real Madrid’den kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu, kulübüne ve Zidane’a mesaj gönderdi.

Hakimi, Real Madrid’in kendisini geri çağırması halinde takıma dönmeyi düşünmeden kabul edeceğini belirtti.

‘MADRID ‘DÖN’ DERSE DÖNERİM’

21 yaşındaki Faslı sağ bek oyuncusu açıklamasında, “Madrid benim evim gibi. Orada çok güzel anılarım oldu. Real Madrid eğer dönmemi isterse dönerim. Eğer istemezlerse hikayeme başka bir kulüpte devam etmek zorunda kalacağım. Zidane’a her zaman minnettarım” diye konuştu.

Achraf Hakimi bu sezon Borussia Dortmund forması ile 36 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki bek oyuncusu bu maçlarda takımına 7 gol ve 10 asistlik katkı sağlayarak göz dolduran bir performansın altına da imza atmış oldu.

Son güncelleme 23:57 | 9 Mart 2020
Achraf Hakimi Almanya Bundesliga Borussia Dortmund Real Madrid
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