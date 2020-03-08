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Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 19'uncu haftası oynanması gereken, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen Btc Turk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor arasındaki mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

8 Mart 2020 14:51

Süper Lig’in 19. haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan ancak Elazığ’da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen Yeni Malatyaspor-Trabzonspor mücadelesi 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak.

Bu karşılaşmada FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak.

Mustafa İlker Coşkun’un dördüncü hakem olarak görev alacağı mücadelenin VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR’da da Emre Malok oturacak.

Son güncelleme 14:51 | 8 Mart 2020
Ali Palabıyık trabzonspor yeni malatyaspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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