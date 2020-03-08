Teknik direktörsüz olmaz

Fenerbahçe, Denizlispor karşısında futbol olarak yine vasatı geçemedi.

Maça çok kötü başlayan sarı-lacivertliler, kalesinde iki büyük tehlike atlattıktan sonra golü buldu. 20 dakikada şutu bile olmayan Fenerbahçe, duran toptan golü attı. Golden sonra da vasatı aşamayan sarı-lacivertliler, Tolgay Arslan'ın atılması ve penaltıyla kabusu yaşamaya başladı.

Bir puanı geçen hafta olduğu gibi yine uzatmada attığı golle bulan Fenerbahçe, zirvenin 12 puan gerisinde.

Yardımcı antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve kaptan Emre, geçtiğimiz haftalara göre birkaç dokunuşla takımı sahaya sürdü. Gustavo stopere, Jailson kulübeye, Tolgay ve Ferdi ilk 11'e…

Maalesef genç Ferdi, beklentilerin çok altında bir 45 dakika geçirdi. Genç futbolcu, hamle oyuncusu olarak daha faydalı. Onu belki de bu kötü sezonda çok fazla yıpratmamak lazım. Her ne kadar kalitelerini ben de tartışsam da bugünkü kadroda Tolga Ciğerci ve Jailson bu takımda 11 oynar. Gustavo'yu en iyi oynadığı yerden alıp stopere koymak takımın orta saha verimini düşürüyor.

Zeki ve Volkan hocayla Emre, iyi niyetleriyle takımı bu maça hazırladı. Ama Fenerbahçe daha fazla teknik direktörsüz kalamaz. Bu isimler takıma kalan haftalarda yeni bir dinamizm, taraftara da heyecan vermez.

Yönetim tabii ki en doğru kararı verecektir ama önlerinde fazla da zaman yok. Taraftarları tekrar heyecanlandıracak, takımı ayağa kaldıracak bir isme ihtiyaç var. Yoksa Fenerbahçe ilk 5'e bile giremeyip tek hedefi olan kupayı da alamaz.

Her ne kadar 10 kişi kalıp önemli bir mücadele de verseler bir sözüm de futbolculara. Taraftarın da dediği gibi bu forma kutsaldır nasip olmaz herkese. Fenerbahçe'nin 10 kişi kalıp birçok maçı tarihinde kazanmışlığı vardır. Kalan 9 haftayı bitirecek de kupa da mücadele edecek de bu oyuncular. Futbolcular bu formanın ağırlığını bilip artık taraftara bu tezahüratı yapma imkanı vermemeli.