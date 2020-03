Spor dünyasından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

Federasyonlar ve spor kulüplerinin resmi internet ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu

“Kadınlarımız yaşamın her alanında üstlendikleri görevler ve başarılarıyla toplumumuzun ilham kaynağı, yarınlarımızın mimarıdır. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız. Cesaretleri, fedakarlıkları ve sevgi dolu yürekleriyle dünyamızı güzelleştiren, hayatımıza kattıkları değerle daima başımızın tacı olan tüm kadınlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk dileriz.”

Türkiye Voleybol Federasyonu

“Ülkemizin her daim gurur kaynağı olan Filenin Sultanları ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!”

Türkiye Basketbol Federasyonu

“Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!”

Galatasaray

“Özgür, güçlü, her alanda eşit ve adil koşullarda yaşayan kadınların olduğu bir dünya diliyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza atan Türkiye'nin ilk ve tek spor kulübü olan Galatasaray, kadının toplumumuzda güçlenmesi konusunda her zamankinden daha fazla çalışacaktır. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Fenerbahçe

“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki; bu kitlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki; bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça göklere yükselebilsin?”

Sözünü yıllar önce söyleyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, nesiller boyu eşitlik ilkesini benimseyen, çağdaş, modern, ayakları yere basan, hayatın her anında, toplumun her alanında haklarını arayan ve eşitlik için mücadele eden emekçi kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz.

Önüne çıkan engellere rağmen denemekten korkmayan, başaramayacağını söyleyenlere inat başaran, kim ne derse desin hayallerinin peşinden koşan, kendine inanan, her halini seven, ön yargıları yerle bir eden 7'den 70'e tüm kadınlarımıza sağlık, mutluluk ve özgürlük dolu yarınlar diliyoruz.

Eşitliğe ancak kadınların ve erkeklerin omuz omuza verdikleri zaman ulaşabileceğini savunduğumuz ‘HeForShe' hareketini, destekleyen ve sahiplenen Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve aydınlık yarınlar için ‘Nesiller Boyu Eşitlik' mottosuyla sadece bugün değil; her gün kadın kimliğinin daha da güçlendirilmesi için haykırmaya devam edeceğiz. Kadınların ve erkeklerin yaşamın her alanında yan yana, omuz omuza ve kol kola yürüdüğü günlerde yaşamak ümidiyle”

Beşiktaş

“Yıl 1857… ABD'nin New York kentinde kırk bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak Mart'ın 8'inde polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda yüz yirmi dokuz kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine on bini aşkın kişi katıldı. İlerleyen yıllarda 8 Mart, ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü' ilan edildi. Ülkemizde maalesef kadınlar, oldukça zor şartlarda yaşamını sürdürüyor. Hal böyle olunca Türk spor tarihi de, bu ülkede kadınların spor yapabilmek için nelere katlandıklarının örnekleriyle dolu. Ancak Türkiye'nin en eski kulübü olma özelliğinden de kaynaklı olarak, kadınların spor yapma olanağı bulduğu kulüplerin başında Beşiktaş gelmektedir. Siyah-Beyazlı kulüp, tarihinin ilk kadın sporcularını “Eskrim Şubesi”nde yetiştirerek, lisansiye yapmıştır. Suat Ahmet Fetgeri, Halet Çambel ve Neriman'dan oluşan ‘Beşiktaş Kadın Eskrim Takımı', 1930'lu yıllarda müteaddit defalar İstanbul ile Türkiye Şampiyonlukları'na isimlerini yazdırarak, Beşiktaş'a büyük onur kazandırmışlardır. Bu üçlü gruptan Suat Fetgeri ile Halet Çambel, ‘milli forma' ile de müsabakalar yapmışlar ayrıca ‘1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi temsil ederek, ‘Olimpiyat Oyunları'na iştirak eden ilk Türk kadın sporcuları' unvanını kazanmışlardır… Sporu bıraktıktan sonra uzun yıllar üniversitelerde öğretim üyesi alarak da görev yapan Halet Çambel, aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın profesörü unvanı ile de ünlüdür. Yine yüzme, atletizm, basketbol, voleybol ve son olarak futbol branşlarında kulübümüz önemli kadın sporcular yetiştirmiş, yetiştirmeye devam etmektedir. Dünyadaki tüm emekçi kadınların ve Beşiktaşlı kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun.”

Trabzonspor

“Yediden yetmişe bizleri asla yalnız bırakmayan kadın taraftarlarımıza sonsuz teşekkürler! Dünya Emekçi Kadınlar Günü.”

Medipol Başakşehir

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Göztepe

“Sahip olduğumuz tüm güzelliklerin mimarı değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimizle kutlarız.”

Sivasspor

“Emekleriyle hayatımızın her anına büyük anlam ve değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Alanyaspor

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!”

Antalyaspor

“Dünyamızı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

Gaziantep FK

“Dünyada her şey kadının eseridir!” 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!”

Denizlispor

“Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarız.”

Gençlerbirliği

“Dünya, özgür ve eşit haklara ship kadınlarla daha güzel olacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.”

MKE Ankaragücü

“Hayatın her alanında dokunduğu her şeyi güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!”

Yeni Malatyaspor

“Tüm emekçi kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.”

Çaykur Rizespor

“Başta şehit anneleri, sporcularımız ve emekçilerimiz olmak üzere; kadınlar için daha iyi bir dünya dileklerimizle… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun.”

Kasımpaşa

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!”

Anadolu Efes

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!”