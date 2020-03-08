CANLI | Sivasspor Galatasaray (İlk 11’ler belli oldu)

Süper Lig’in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Puanları eşit olan Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray arasındaki kritik mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

İki takımın ilk 11’leri şu şekilde:

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare

YEDEKLER: Muammer Zülfikar, Muhammet Can, Barış, Papp, Derlek, Cofie, Claudemir, Emre Kılınç, Kone

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Emre, Jimmy, Taylan