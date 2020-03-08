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CANLI | Sivasspor Galatasaray (İlk 11’ler belli oldu)
Süper Lig

CANLI | Sivasspor Galatasaray (İlk 11’ler belli oldu)

Ligde şampiyonluğa oynayan iki takım Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray kozlarını paylaşıyor. İki takımın da şampiyonluk yarışında yara almamak için üç puan parolasıyla çıkacağı maçın canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... Karşılaşmada iki takımın sahaya çıkacağı 11'ler belli oldu.

8 Mart 2020 18:10

Süper Lig’in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Puanları eşit olan Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray arasındaki kritik mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

İki takımın ilk 11’leri şu şekilde:

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Fernando, Yasin, Yatabare

YEDEKLER: Muammer Zülfikar, Muhammet Can, Barış, Papp, Derlek, Cofie, Claudemir, Emre Kılınç, Kone

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Falcao

YEDEKLER: Okan, Şener, Ahmet, Adem, Selçuk, Belhanda, Linnes, Emre, Jimmy, Taylan

Son güncelleme 18:19 | 8 Mart 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
25 15 52
2 Trabzonspor
24 14 49
3 Galatasaray
24 14 48
4 Sivasspor
24 14 48
5 Besiktas
25 13 43
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